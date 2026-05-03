НовостиОбщество3 мая 2026 15:00

Мобильные врачи в Коми за год приняли более 16 тысяч пациентов

Выездные бригады продолжают работать в отдаленных районах
Выездные поликлиники делают медпомощь доступнее в Коми

В Коми выездная поликлиника республиканского Консультативно-диагностического центра продолжает обеспечивать доступ к медицинской помощи жителям отдаленных территорий. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

В 2025 году мобильные бригады совершили 51 выезд и приняли 16 478 пациентов. В 2026 году планируется 52 выезда.

В составе бригад работают узкие специалисты — кардиологи, неврологи, эндокринологи и другие. Они проводят консультации, диагностику и отбор пациентов для лечения в республиканских медучреждениях.

Благодаря обновлению оборудования расширились возможности диагностики: на выездах выполняются в том числе ЭЭГ и ЭНМГ. Только за прошлый год проведено более 8,4 тысячи таких исследований.