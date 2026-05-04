Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 7:10

Лето раньше срока: в Коми приходит тёплый воздух с юго-запада

В Коми ожидается по-летнему тёплая неделя с ливнями и грозами
Источник:kp.ru
Потепление начнется уже 3 мая и принесёт дожди и грозы

Потепление начнется уже 3 мая и принесёт дожди и грозы

С 3 мая в Республике Коми ожидается заметное потепление, связанное с поступлением тёплых воздушных масс с юго-запада. Синоптики прогнозируют, что уже в начале первой рабочей недели погода станет по-летнему тёплой.

Повышение температуры будет сопровождаться неустойчивыми погодными условиями — возможны грозы и ливневые дожди. При этом температурный фон в регионе окажется выше климатической нормы почти на месяц.

Днём на большей части территории воздух прогреется до +15…+22°С в зависимости от облачности. В северных районах ожидается до +8…+13°С, а в Заполярье — не выше +7°С.

Ночные температуры также повысятся. В Сыктывкаре среднесуточные показатели приблизятся к значениям, при которых возможно завершение отопительного сезона.