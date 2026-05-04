В Коми за неделю изъяли 79 единиц охотничьего оружия

В Коми к ответственности привлекли владельца оружия за нарушение сроков уведомления

За прошедшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Коми выявили 10 нарушений в сфере оборота оружия. В результате проверок изъято 79 единиц охотничьего оружия.

К административной ответственности привлекли владельца, который не уведомил соответствующее подразделение о смене места жительства в установленный двухнедельный срок.

В ведомстве напомнили, что при переезде владельцы оружия обязаны в течение двух недель после регистрации по новому адресу обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы и поставить оружие на учёт.

Кроме того, за отчётный период составлено 12 административных протоколов в отношении сотрудников частных охранных организаций за некачественное оказание услуг.