Дачные маршруты урезали: жители Сыктывкара требуют вернуть расписание

Стоимость проезда выросла на фоне увеличения расходов

С 1 мая в Сыктывкаре начали работать сезонные дачные автобусы №111, 124, 125, 127 и 128, однако на части маршрутов сократили количество рейсов.

Наиболее заметные изменения коснулись маршрута №111 до Лемьи — вместо шести рейсов осталось три. Пассажиры обратились в региональный Минтранс с просьбой вернуть прежнее расписание, указывая на переполненность автобусов и неудобства, особенно для семей с детьми и пожилых людей.

Жалобы также поступают от пользователей маршрута №124. По словам горожан, сокращение рейсов приводит к давке в транспорте и увеличению времени ожидания.

В Минтрансе Коми пояснили, что изменения носят вынужденный характер из-за сокращения бюджетного финансирования и роста затрат на топливо, обслуживание и зарплаты водителей. При этом власти подчёркивают, что главной задачей было сохранить сами маршруты.

Ведомство заявило, что продолжит мониторинг пассажиропотока и при необходимости готово оперативно скорректировать расписание.