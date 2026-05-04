Техника и контроль цен: в Коми готовятся к полевым работам

В Коми продолжается подготовка к посевной кампании. Существенный вклад в обновление материально-технической базы вносят частные компании, сообщили в региональном Минсельхозе.

На сегодняшний день в распоряжении аграриев — около 630 тракторов, порядка 800 единиц прицепного и навесного оборудования, а также 45 кормоуборочных и 12 картофелеуборочных комбайнов. В ближайшее время планируется закупка ещё 20 единиц техники.

По состоянию на конец апреля готовность машинно-тракторного парка к полевым работам оценивается в 75%.

В министерстве также ведут мониторинг цен на сельхозтехнику. В случае их роста выше инфляции власти намерены обратиться в ФАС и федеральный Минсельхоз.