В Коми пьяный водитель устроил ДТП: пострадала женщина

В воскресенье, 3 мая, в Корткеросском районе Коми столкнулись Volkswagen Polo и Omoda, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16.40 в селе Подъельск. Пьяный мужчина 1992 года рождения ехал за рулем Volkswagen по улице Восточной. Около дома №18 водитель врезался в попутную Omoda. Это произошло из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадала женщина 1990 года рождения. Она находилась за рулем Omoda. Пострадавшая получила ушиб груди. Госпитализация женщине не потребовалась.

Водитель Volkswagen получил права в 2010 году. Его машину отправили на спецстоянку.