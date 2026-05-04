Управление Роскомнадзора по Коми возглавила Дарья Донцова

Новый и.о. руководителя работает в ведомстве с 2015 года.

В Управлении Роскомнадзора по Коми сменился руководитель: с 10 марта обязанности главы ведомства исполняет Дарья Донцова. Она пришла на смену Виктории Пименовой, сообщает «Комиинформ».

Дарья Григорьевна родилась в 1989 году в республике. В 2012 году окончила Коми республиканскую академию госслужбы и управления по специальности «юриспруденция», а в 2015-м – Вятский государственный университет по специальности «управление персоналом». Трудовую деятельность начинала в 2014 году юристом в коммерческих структурах, а в январе 2015-го поступила на госслужбу в Управление Роскомнадзора по Коми ведущим специалистом-экспертом отдела контроля в сфере массовых коммуникаций, защиты прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий.

В феврале 2018 года ее назначили начальником отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий (с 2019 года отдел переименовали в отдел по защите прав субъектов персональных данных), а в ноябре 2020 года Донцова стала заместителем руководителя управления. Она имеет классный чин – советник государственной гражданской службы РФ 1 класса, а также отмечена почетной грамотой Роскомнадзора, благодарностями министра цифрового развития и самого ведомства. Замужем, воспитывает сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда на УЗИ сказали о двойне, я полдня смотрела в стену»: как семья из Эжвы стала в один миг многодетной и ни на секунду не пожалела об этом

Семья из Эжвы раскрыла секреты семейного многодетного счастья (подробности)