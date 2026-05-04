В Коми открылась навигация для маломерных судов

За управление лодкой с просроченным техосмотром грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Прилузский инспекторский участок ГИМС сообщил, что в Прилузском, Сысольском и Койгородском районах стартовал сезон навигации для маломерных судов, и напомнил судоводителям ключевые правила безопасности.

При себе нужно иметь удостоверение на право управления и судовой билет, а передавать управление посторонним людям запрещено, причем управление лодкой с просроченным техосмотром грозит штрафом от 5 до 10 тысяч рублей. Новые правила, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года, ужесточают требования к спасательным жилетам: они станут обязательными для всех, кто находится на гидроциклах, на беспалубных судах во время движения, а также на судне вне закрытых кают, если ребенку меньше 12 лет.

Категорически запрещается выходить в плавание в нетрезвом виде, перегружать лодку и ходить по судну во время его движения. Главные условия безопасности – жилет, трезвость и документы, потому что вода не терпит спешки и легкомыслия. Счастливого и безопасного плавания.

