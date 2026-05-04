Центральный бассейн в Сыктывкаре остается закрытым

У детей после занятий появлялись волдыри и красные пятна на коже.

В Сыктывкаре перенесли открытие центрального бассейна. 12 февраля 2026 года на личном приеме у руководителя управления Роспотребнадзора по Коми Елены Крутиковой одна из горожанок пожаловалась на качество воды. По ее словам, примерно с сентября 2025 года у многих детей после занятий появлялись сухость кожи, шелушение, волдыри и красные пятна, причем у некоторых реакция была настолько сильной, что им приходилось прерывать тренировки и лечиться.

8 апреля ведомство по согласованию с прокуратурой провело внеплановую проверку с отбором проб воды, и в ходе анализа выяснилось, что хозяйствующий субъект не контролировал качество обработки поверхностей и не проводил лабораторные исследования остаточного свободного и связанного хлора. В Сыктывкарский горсуд направили протокол о временном запрете деятельности бассейна.

На сайте спортшколы олимпийского резерва «Аквалидер» 31 марта сообщили, что для профилактических и технических работ на системе водоподготовки приостановлена работа большой ванны и детского сектора, и бассейн закрылся с 1 апреля до 20 апреля. Однако 14 апреля приставы исполнили постановление суда о приостановке на 30 суток, и директор школы Сергей Шадрин пояснил, что пока бассейн закрыт, дети занимаются в тренажерном и спортивном залах, а по чаше проводятся профилактические мероприятия: заменили клапаны, отремонтировали часть насосного оборудования, слили всю воду, заново наполнили чашу после замены плитки и полной дезинфекции.

Повторные пробы Роспотребнадзор планировал взять 16 апреля, так как анализ готовится пять дней, после чего руководство «Аквалидера» должно было направить письмо в ведомство, чтобы получить разрешение на запуск посетителей, и в связи с этим срок возобновления работы сдвинули до 30 апреля. Но 30 апреля спортшкола написала в соцсетях, что возобновление работы снова переносится из-за продолжающихся работ на системе водоподготовки, и точные сроки не указали.

