Шествие «Бессмертного полка» в Сыктывкаре начнется от Театральной площади

Озвучен маршрут «Бессмертного полка» в Сыктывкаре.

Администрация Сыктывкара сообщила, что маршрут «Бессмертного полка» останется традиционным: колонна начнет движение от Театральной площади по улице Коммунистической в 11:10, в 11:30 пройдет построение участников возле Академии госслужбы и управления, после чего шествие отправится через Стефановскую площадь, по улицам Ленина и Бабушкина до администрации города – конечной точки.

Если нет возможности присоединиться лично, можно участвовать онлайн: до 6 мая нужно подать заявку на героя своей семьи на официальном сайте 2026.polkrf.ru, а само шествие в интернете начнется 9 мая в 12:00. Горожане также могут посмотреть репетиции парада на Стефановской площади: следующая, уже с техникой, состоится 5 мая в 19:00, а генеральная – 7 мая в 16:00.

Основные мероприятия 9 мая развернутся на Стефановской площади, а тематические площадки откроют в Кировском парке, у ТЦ «Детский мир», в сквере у ЦДиК «Октябрь», у ТЦ «Дом быта», на площадке «под часами» и в других местах. Акция «Бессмертный полк» в очном формате в этом году пройдет не только в Сыктывкаре, но и в Ухте.

