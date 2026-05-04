Пообещали выигрыш: мошенники украли у жителя Коми 23 тысячи рублей

Мошенники украли у 37-летнего жителя Воркуты более 23 тысяч рублей под предлогом получения выигрыша. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В одном из мессенджеров воркутинец увидел объявление о розыгрыше призов. Горожанин решил принять в нем участие. Мужчина перешел по ссылке и получил сообщение о выигрыше 200 тысяч рублей.

«Однако для получения денег заявителю необходимо было выполнить ряд условий: «пройти проверку» подлинности личности, подтвердить работоспособность электронного кошелька и оплатить налог», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что от жителя Заполярья потребовали еще денег, заявив, что возникли проблемы с банковскими переводами. Тогда воркутинец обратился в полицию. Сумма ущерба составила около 23 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.