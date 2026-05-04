Двое жителей Усинска предстанут перед судом за убийство 24-летней давности

В 2001 году несовершеннолетние парни нанесли хозяину дома множественные удары ножом. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель прокурора Усинска утвердил обвинительное заключение против двоих 41-летних местных жителей, которых обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений группой лиц, совершенном еще в 2001 году.

По версии следствия, вечером 20 августа 2001 года тогда еще подростки пришли в дом к малознакомому мужчине и без всякого повода начали избивать его, после чего один из них достал нож и нанес хозяину не меньше семи ударов в голову и тело. Затем передал нож второму, который тоже ударил жертву в жизненно важные органы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Раскрыть преступление спустя больше 20 лет помогла судебно-одорологическая (запаховая) экспертиза: исследование следов с лезвия ножа подтвердило их совпадение с запаховыми профилями обвиняемых.

Уголовное дело направили в Усинский городской суд, а расследование провел следственный отдел «Усинский» СУ СКР по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда на УЗИ сказали о двойне, я полдня смотрела в стену»: как семья из Эжвы стала в один миг многодетной и ни на секунду не пожалела об этом

Семья из Эжвы раскрыла секреты семейного многодетного счастья (подробности)