Мишустин подписал распоряжение о списании Коми 3,5 млрд рублей долга

Списание двух третей задолженности затронуло 21 регион на общую сумму 114 млрд рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону на общую сумму свыше 114 млрд рублей.

Согласно документу, Коми «простили» 3 489 056 718,29 рубля, что, как говорится на сайте правительства, позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и повышение качества жизни граждан.

Отмечается, что решение касается Карелии, Коми, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской и Еврейской автономной областей, а также Ненецкого автономного округа. Объем списания соответствует вложениям этих территорий в модернизацию ЖКХ (включая замену лифтов), переселение из аварийного жилья, обновление транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в нацпроекты, новые инвестпроекты и проекты по развитию городов и муниципальных образований в ДФО и Арктической зоне.

На совещании с вице-премьерами 4 мая Мишустин отметил, что списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах, и эта работа по облегчению долговой нагрузки регионов ведется по поручению президента, данному в 2024 году после послания Федеральному Собранию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда на УЗИ сказали о двойне, я полдня смотрела в стену»: как семья из Эжвы стала в один миг многодетной и ни на секунду не пожалела об этом

Семья из Эжвы раскрыла секреты семейного многодетного счастья (подробности)