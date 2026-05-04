НовостиЭкономика4 мая 2026 11:00

Мишустин подписал распоряжение о списании Коми 3,5 млрд рублей долга

Деньги высвободят на проекты ЖКХ и переселение из аварийного жилья
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Списание двух третей задолженности затронуло 21 регион на общую сумму 114 млрд рублей.

Списание двух третей задолженности затронуло 21 регион на общую сумму 114 млрд рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону на общую сумму свыше 114 млрд рублей.

Согласно документу, Коми «простили» 3 489 056 718,29 рубля, что, как говорится на сайте правительства, позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и повышение качества жизни граждан.

Отмечается, что решение касается Карелии, Коми, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской и Еврейской автономной областей, а также Ненецкого автономного округа. Объем списания соответствует вложениям этих территорий в модернизацию ЖКХ (включая замену лифтов), переселение из аварийного жилья, обновление транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в нацпроекты, новые инвестпроекты и проекты по развитию городов и муниципальных образований в ДФО и Арктической зоне.

На совещании с вице-премьерами 4 мая Мишустин отметил, что списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах, и эта работа по облегчению долговой нагрузки регионов ведется по поручению президента, данному в 2024 году после послания Федеральному Собранию.

