Сыктывкарский медколледж присоединит ухтинский и воркутинский филиалы

После объединения численность студентов составит 2125 человек по 7 направлениям.

Заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова 30 апреля подписала постановление о реорганизации Сыктывкарского медицинского колледжа имени Морозова путем присоединения к нему Ухтинского и Воркутинского медколледжей, так что останется сыктывкарское учебное заведение с филиалами в Ухте и Воркуте.

Проект выносился на общественное обсуждение, и в пояснительной записке говорилось, что реорганизация - это часть плана по консолидации бюджетных средств на 2025-2030 годы для оптимизации расходов республиканского бюджета за счет укрупнения учреждений. Отмечается, что на 1 февраля 2026 года в сыктывкарском колледже учились 1296 человек, в воркутинском - 419, в ухтинском - 410, и во всех трех были одинаковые направления «Лечебное дело» и «Сестринское дело», а в Сыктывкаре, помимо них, велась подготовка по специальностям «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедическая», «Медико-профилактическое дело» и «Фармация». Штатная численность составляла 113 работников в столице, 28 в Воркуте и 41 в Ухте. После объединения число учащихся достигнет 2125, направлений будет семь, и, как заявляется, права студентов не нарушат.

Реорганизация должна принести экономию бюджета в 30 млн рублей за счет сокращения административно-управленческого и вспомогательного персонала, но точное количество сокращаемых должностей не уточнялось. Постановление вступило в силу со дня публикации, и теперь минобрнауки Коми вместе с министерством имущественных и земельных отношений предстоит выполнить все необходимые юридические действия.

