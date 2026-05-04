Коми заняла 72 место в рейтинге регионов по динамике зарплат

В феврале 2026 года средняя зарплата в Коми превысила 95 тысяч рублей.

Коми заняла 72 место в общероссийском рейтинге по динамике зарплат, сообщает РИА «Новости». Согласно исследованию, через 10,8 лет около половины жителей региона начнут получать зарплату в 200 тысяч рублей с учетом покупательской способности населения. Отмечается, что четверть жителей преодолеют эту отметку уже через 6,5 лет, а 75 процентов – через 14,3 года.

Авторы исследования пояснили, что оценка динамики зарплат производилась по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет, а также представили оценки временных рамок достижения зарплаты в 200 тысяч рублей у 25 и 75 процентов работников региона, учитывая при этом выплаты НДФЛ.

Лучшие показатели у Ямало-Ненецкого автономного округа (половина населения достигнет этого уровня через 5,7 года), Чукотского АО (5,8 года) и Республики Татарстан (6,2 года), а в хвосте рейтинга (81-85 места) оказались Северная Осетия (13,6 года), Кабардино-Балкария (14,3 года), Дагестан (15,6 года), Чечня (19,1 года) и Ингушетия (22,1 года).

Отметим, что в феврале 2026 года среднемесячная зарплата в Коми составила больше 95 тысяч рублей.

