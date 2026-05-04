НовостиОбщество4 мая 2026 14:00

В Сыктывкаре семьи могут взять детей-сирот в гости на выходные или каникулы

Проект «Семья встречает гостей» поможет ребенку освоить быт
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Разрешение на временный прием ребенка действует 2 года.

Разрешение на временный прием ребенка действует 2 года.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Сыктывкаре продолжается проект «Семья встречает гостей» от Управления опеки администрации города. Благодаря ему семьи могут приглашать детей-сирот к себе на срок от нескольких часов до целых каникул.

В Управлении уверены, что совместные походы в театры, музеи и парки или просто тихие вечера дома помогают ребенку освоиться в быту, приобрести полезные навыки и, что самое главное, почувствовать, что такое доверие и забота. В опеке подчеркивают, что именно в этом заключается основная задача проекта, ведь такая семья может стать для ребенка настоящей, родной.

Чтобы принять участие, нужно прийти в Управление опеки с паспортом, медицинским заключением по форме №164/у и справкой об отсутствии судимости. После проверки жилищных условий выдается документ, разрешающий временно принимать ребенка в семью, который действителен 2 года, и с ним можно прийти в любой детский дом и лично позвать ребенка в гости.

