На юг Коми обрушатся грозы и ветер с порывами до 18 м/с

Непогода затронет Ухту, Печору, Сыктывкар и южные районы.

В Коми сильно испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.

По прогнозу Коми ЦГМС, 5 мая с 6 до 18 часов в северных и центральных районах республики (Усть-Цилемский, Ижемский, Усинский, Печорский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский, Удорский, Княжпогостский) ожидается усиление ветра южной четверти до 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.

В южных районах (Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Сысольский, Прилузский, Койгородский) и в Сыктывкаре прогремят грозы, а ветер юго-западный и западный усилится до 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.

