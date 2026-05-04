Сыктывкарка 24 раза перевела деньги террористам: ее посадили на девять лет

Финансировавшая террористов жительница Сыктывкара получила девять лет колонии

В Сыктывкаре местную жительницу признали виновной в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Коми.

С 2021 по 2025 годы сыктывкарка 24 раза перевела деньги межрегиональной террористической организации. При этом горожанка знала, что эта структура признана в России террористической. Ранее женщину привлекали к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жительницу Коми виновной. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщину оштрафовали на 300 тысяч рублей.

«Приговор суда не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.