Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2026 13:31

Ревнивый житель Коми разбил камнем стекло авто соперника: его задержали

Ревнивый житель Коми разбил камнем лобовое стекло автомобиля своего соперника
Источник:kp.ru
Ревнивый житель Коми разбил камнем лобовое стекло автомобиля своего соперника

Ревнивый житель Коми разбил камнем лобовое стекло автомобиля своего соперника

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сосногорске ранее судимого 36-летнего жителя Ухты подозревают в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 48-летний житель Сосногорска. Горожанин заявил о повреждении принадлежащего ему автомобиля. Правоохранители задержали подозреваемого. Выяснилось, что фигурант приехал в Сосногорск в гости к своей знакомой. Та была в компании другого мужчины.

«Увидев во дворе дома транспортное средство соперника, движимый чувством ревности, мужчина взял камень и бросил его в машину», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что таким образом приезжий разбил лобовое стекло и повредил лакокрасочное покрытие крыши. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.