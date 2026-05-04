Ревнивый житель Коми разбил камнем стекло авто соперника: его задержали

В Сосногорске ранее судимого 36-летнего жителя Ухты подозревают в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 48-летний житель Сосногорска. Горожанин заявил о повреждении принадлежащего ему автомобиля. Правоохранители задержали подозреваемого. Выяснилось, что фигурант приехал в Сосногорск в гости к своей знакомой. Та была в компании другого мужчины.

«Увидев во дворе дома транспортное средство соперника, движимый чувством ревности, мужчина взял камень и бросил его в машину», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что таким образом приезжий разбил лобовое стекло и повредил лакокрасочное покрытие крыши. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.