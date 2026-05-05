В Коми пьяная женщина угнала автомобиль такси: ее оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Печоре местную жительницу признали виновной в угоне автомобиля такси. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Инцидент произошел 4 января. Пьяная жительница Коми вышла из увеселительного заведения. Женщина попросила одного из водителей подвезти ее до дома. После поездки, пока таксист был на улице, пассажирка пересела на водительское сидение и поехала. Однако фигурантка не справилась с управлением и въехала в сугроб. Там ее задержали правоохранители.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жительницу Коми виновной. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.