Сыктывкарцев попросили временно не посещать парки и скверы

Акарицидная обработка пройдёт в ночь на 5 мая

В столице Коми проводится акарицидная обработка общественных пространств. Как сообщили в сыктывкарском «Жилкомсервисе», меры направлены на снижение риска укусов клещей и предотвращение заражения такими заболеваниями, как клещевой энцефалит и боррелиоз.

Очередной этап обработки запланирован на 5 мая с 22:00. На время проведения работ горожанам советуют не посещать парки, скверы, а также детские и спортивные площадки. После завершения обработки в течение нескольких дней рекомендуется избегать контакта с обработанными поверхностями — в частности, не сидеть на траве и не отпускать домашних животных без поводка.

При выгуле питомцев следует использовать поводок и обходить зоны, где проводилась обработка. После прогулок специалисты советуют внимательно осматривать себя и животных на наличие клещей.