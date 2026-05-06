В Ухте объявили поиски пропавшей 41-летней Татьяны Фомичевой

В Коми разыскивают 41-летнюю Татьяну Фомину (Рочеву), пропавшую в Ухте. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт». По имеющимся данным, с 4 мая 2026 года ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы: рост около 175 см, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза.

В день исчезновения была одета в синюю куртку, синие джинсы и чёрные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Также требуется помощь добровольцев в поисках.