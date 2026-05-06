Ушел из жизни один из ведущих специалистов по оленеводству в Коми

Ушёл из жизни выдающийся учёный, доктор ветеринарных наук Евгений Казановский, внёсший значительный вклад в развитие оленеводства в Коми.

Евгений Казановский родился 18 февраля 1938 года в посёлке Песчанка. Свою жизнь он посвятил науке и работе на Севере. Более полувека он возглавлял Ижмо-Печорскую научно-исследовательскую ветеринарную станцию, пройдя путь от молодого специалиста до признанного эксперта.

Его научные работы, посвящённые влиянию фосфорорганических инсектицидов на оленей, получили признание не только в России, но и за рубежом. Учёный стал единственным в Республике Коми доктором ветеринарных наук в своей области, а его исследования легли в основу практического развития оленеводства.

За годы научной деятельности ученый опубликовал более 60 работ и активно участвовал в общественной жизни, в том числе избирался депутатом. За вклад в развитие науки и сельского хозяйства он был удостоен многочисленных наград, включая звания почётного гражданина Печоры и Коми.