В Сыктывкаре перекроют часть улицы Коммунистической до осени

В районе установят временные знаки и ограждения

В Сыктывкаре на летний период ограничат движение транспорта на участке улицы Коммунистической. Соответствующее постановление опубликовано администрацией столицы Республики Коми.

Речь идёт об отрезке от улицы Ленина до улицы Советской — между отделами истории и природы Национального музея Республики Коми. На этой территории планируется создать временное пешеходное пространство.

Ограничения будут действовать с 15 мая по 30 сентября. На время перекрытия автомобилистам предложат объезд по улицам Куратова, Ленина, Бабушкина и Советской. В районе установят временные дорожные знаки и ограждения.