Убийцу продавщицы из Сыктывкара осудили на 20 лет спустя 12 лет после трагедии

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Верховный суд Коми вынес приговор жителю Йошкар-Олы, который убил продавца магазина «Тепличный сервис» в Сыктывкаре еще 12 лет назад. Мужчину признали виновным по двум статьям: разбой с применением оружия и убийство, сопряженное с разбоем. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Суду предшествовал вердикт коллегии присяжных. Так, 10 апреля 2026 года восемь заседателей единодушно решили, что подсудимый действительно совершил эти преступления и не заслуживает снисхождения.

Следствие и суд восстановили картину трагедии. В апреле 2014 года пьяный мужчина закрыл нижнюю часть лица водолазкой, зашел в магазин на продавца и нанес женщине не меньше 14 ударов ножом в голову, шею и тело. От полученных ран продавщица скончалась на месте. Убийца забрал из кассы 1 600 рублей и скрылся. Раскрыть преступление долгое время не удавалось, так как не хватало улик. Но спустя годы современные методы расследования и экспертизы помогли доказать причастность жителя Йошкар-Олы.

Сам осужденный своей вины не признал. Однако прокуратура собрала неопровержимые доказательства, которые убедили присяжных.

Суд назначил мужчине 20 лет колонии строгого режима, а после освобождения - еще два года ограничения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры, заявленный в интересах 81-летней матери погибшей женщины, и взыскал с осужденного 3 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

