Жителя Ухты оштрафовали за удар матери из-за пенсии

Суд назначил мужчине штраф в размере 8 тысяч рублей

Мировой судья Водненского судебного участка Ухты рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя, обвиняемого в нанесении побоев своей матери.

Как установил суд, 5 апреля 2026 года мужчина, проживающий вместе с матерью, во время конфликта ударил ее рукой по щеке. Женщина испытала физическую боль.

Сам ухтинец пояснил, что причиной ссоры стал отказ матери дать ему деньги из полученной пенсии. После этого он нанес ей один удар.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 8 тысяч рублей.