Мошенники украли у сыктывкарки 280 тысяч рублей: деньги взыскали с дроппера

С дроппера из Татарстана в пользу 78-летней местной жительницы Сыктывкара 280 тысяч рублей, которые украли мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В марте 2025 года сыктывкарке позвонили неизвестные и представились сотрудниками Центробанка. Собеседники потребовали внести предоплату для получения положенной компенсации. Жительница Коми поверила им и перевела 280 тысяч рублей на указанный счет.

Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что деньги поступили на счет 35-летнего жителя Татарстана. Прокуратура подала иск в суд. С него взыскали деньги.