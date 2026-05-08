Житель Коми получил три года колонии за жестокое избиение знакомой ботинком

Мужчину отправят в исправительную колонию общего режима

Ижемский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

Как установил суд, преступление произошло 8 марта 2026 года во время распития спиртных напитков. Между мужчиной и его знакомой возникла ссора, в ходе которой подсудимый нанес женщине не менее десяти ударов зимним ботинком по голове и телу.

В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности, злоупотребляет алкоголем, не имеет постоянного места жительства и ведет асоциальный образ жизни.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.