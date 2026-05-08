В Минэкономразвития Коми назначили нового заместителя министра

В правительстве Коми произошло новое кадровое назначение

В министерстве экономического развития и промышленности Коми произошло новое кадровое назначение.

Согласно приказу министра Алексея Просужих от 7 мая 2026 года, должность заместителя министра занял Александр Гибеж.

Новый замминистра уже хорошо знаком с работой ведомства. В разные годы он занимал должности заместителя и первого заместителя министра, а также курировал направления, связанные с промышленностью, энергетикой и транспортом.

Кроме того, в 2017–2018 годах Александр Гибеж отвечал за развитие промышленности и топливно-энергетического комплекса Республики Коми.