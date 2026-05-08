В центре Сыктывкара почти на три месяца ограничат движение транспорта

В Сыктывкаре с 12 мая изменится схема движения в центре города

В Сыктывкаре с 12 мая введут временные ограничения движения транспорта на нескольких участках улиц в центре города. Они будут действовать до 3 августа 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации столицы Коми.

Как следует из документа, ограничения связаны с реконструкцией тепловой сети, которую проведет ООО «РСК».

Движение транспорта будет полностью перекрыто по улице Советской на участке от улицы Пушкина до улицы Куратова. Также ограничения затронут улицу Куратова в районе дома №34 по улице Советской.

Кроме того, по половине проезжей части ограничат движение на участке улицы Советской от дома №6 по улице Куратова до дома №34 по улице Советской.

Объезд для автомобилистов организуют по улицам Пушкина, Ленина, Куратова и Кирова.