В Коми минимальная зарплата превысила 65 тысяч рублей

Жителям северных районов Коми установили МРОТ свыше 60 тысяч рублей

С 1 января 2026 года в Коми действует новый минимальный размер оплаты труда. В зависимости от климатической зоны региона суммы отличаются по муниципалитетам.

Как сообщили «Комиинформу» в кадровом центре «Работа России» Республики Коми, в Сыктывкаре и еще восьми муниципалитетах МРОТ установлен на уровне 46 058,1 рубля.

В более северных территориях минимальная зарплата выше. Так, в Ухте, Сосногорске, Троицко-Печорском и Удорском районах размер МРОТ составляет 48 767,4 рубля.

Более 50 тысяч рублей должны получать работники в Вуктыле, Печоре, Ижемском и Усть-Цилемском районах.

Самые высокие показатели установлены в Инте, Усинске и Воркуте — там минимальный размер оплаты труда превышает 60 тысяч рублей. В Воркуте МРОТ достиг 65 023,2 рубля.

Для сравнения, средний минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля.