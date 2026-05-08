Перебегала дорогу: в Коми девочка попала под колеса «Лады»

В четверг, 7 мая, в Воркуте «Лада Гранта» сбила девочку 2015 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 16.00. Молодой человек 2004 года рождения ехал за рулем «Лады» по улице Ленина. Около дома №35 водитель сбил девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте, хотят рядом имелась зебра.

В результате ДТП школьница получила ушиб бедра. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Водитель получил права в 2022 году.