В Коми горела квартира: спасен один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 7 мая, в Воркуте горела квартира, спасен один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел на улице 1-я Линейная. В одном из домов загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

«Звеньями газодымозащитной службы спасен один человек», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали шесть человек и три единицы техники.

«Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении», – говорится в сообщении.