Водитель иномарки пострадал в аварии на перекрестке в Коми

Фото: ГАИ Коми

В Коми водитель иномарки пострадал в ДТП после наезда на дорожный знак. Авария произошла 9 мая около 11:18 на перекрестке улиц Карла Маркса и Красных Партизан.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, двигаясь по улице Карла Маркса, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не справился с управлением. Машина врезалась в стойку дорожного знака, после чего столкнулась с автомобилем JAC.

В результате аварии пострадал водитель Kia — мужчина 1983 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести.

