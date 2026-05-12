В Коми объявили поиски Ольги Фотиевой

Поисковики опубликовали приметы пропавшей жительницы Сыктывкара. Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре разыскивают 38-летнюю Ольгу Фотиеву (Туробову), местонахождение которой неизвестно с 8 мая. О начале поисков сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным поисковиков, пропавшая — Ольга Валентиновна Фотиева (Туробова), 1988 года рождения. Ее местонахождение остается неизвестным уже несколько дней.

Приметы женщины: рост около 156 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и черные волосы.

Предположительно, в день исчезновения она была одета в зеленую куртку, черные брюки и черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ольги Фотиевой, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда 8 800 700-54-52 или в полицию по номеру 02.