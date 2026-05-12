Суд Коми частично удовлетворил иск семьи погибшей при пожаре сотрудницы МВД

Прилузский районный суд признал право близких погибшей на компенсацию.

Суд признал право членов семьи сотрудницы МВД по Коми, которая погибла во время пожара, на компенсацию морального вреда. Как сообщили в пресс-службе Прилузского районного суда, специалисты нашли все необходимые условия для того, чтобы возложить на республиканское управление МВД гражданско-правовую ответственность.

Суд частично удовлетворил заявленные требования. Размер компенсации определяли исходя из конституционного принципа ценности человеческой жизни, а также с учетом тяжести нравственных страданий родственников, их переживаний из-за потери близкого человека, степени родства и того факта, что МВД уже оказало семье материальную помощь. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, Яна П. родилась в Прилузском районе, с сентября 2025 года служила в органах внутренних дел Коми, а в ноябре проходила профессиональное обучение в Центре профподготовки МВД по Коми. Утром 15 января в учебном трехэтажном корпусе центра вспыхнул пожар. Во время тушения спасатели нашли пострадавшую, которая 23 января 2026 года скончалась в реанимации.

Ранее Сыктывдинский районный суд уже удовлетворил иск прокуратуры о компенсации морального вреда родственникам другой погибшей сотрудницы полиции – тогда с МВД по Коми взыскали 4,5 млн рублей. А Сысольский районный суд постановил выплатить компенсацию семье молодого полицейского, погибшего после того же пожара. Напомним, 15 января в здании центра профессиональной подготовки МВД в Эжвинском районе Сыктывкара произошел взрыв. Площадь возгорания составила около 340 кв. м, эвакуировали 200 человек. Один пострадавший отказался от госпитализации, четверых доставили в Коми республиканскую клиническую больницу (двое из них в реанимации), еще четырех – в реанимацию Эжвы. Всем пострадавшим было от 19 до 24 лет. 19 января в реанимации скончалась 19-летняя сотрудница МВД. Третьим погибшим стал младший сержант полиции из Койгородского района. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 19 января в Сыктывкаре арестовали начальника учебного центра МВД по Коми А. Дашевского по подозрению в халатности, а также преподавателя центра В. Опарина – за превышение должностных полномочий.