Житель Ухты получил приговор за купленные в интернете водительские права

Ухтинцу назначили обязательные работы за фальшивые права

Ухтинский городской суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения.

Как установил суд, мужчина приобрёл через интернет фальшивые права на своё имя с датой выдачи 2024 года. Нарушение выявили в ноябре 2025 года сотрудники Госавтоинспекции, когда остановили ухтинца, управлявшего пикапом, и попросили предъявить документы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ. Кроме того, мобильный телефон, использованный при совершении преступления, был конфискован.