Жительницу Коми оштрафовали за оскорбления в домовом чате

Женщина использовала оскорбительные выражения в адрес соседки

Прокуратура Сосногорска провела проверку после жалобы местной жительницы, заявившей об оскорблении в общедомовом чате одного из мессенджеров.

Как установило надзорное ведомство, жильцы многоквартирного дома создали чат, в котором обсуждали вопросы содержания общего имущества. В группе состояли 29 человек.

В марте 2026 года во время переписки одна из участниц чата допустила в адрес соседки неприличные высказывания, унижающие ее честь и достоинство. После этого пострадавшая обратилась в прокуратуру.

По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление, совершенное публично с использованием сети интернет.

Мировой судья признал местную жительницу виновной и назначил ей административный штраф в размере 5 тысяч рублей.