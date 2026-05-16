В зоне СВО погибли рядовой и сержант из Коми

В Корткеросском районе почтили память двоих земляков, которые погибли во время специальной военной операции. Торжественная церемония открытия мемориальных досок прошла 13 мая на кладбище в селе Мордино. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Николай Комендровский ушел на фронт добровольцем. Он был рядовым, служил старшим стрелком в отряде «Барс». Воевал в селе Макеевка Луганской Народной Республики. За время службы спас несколько жизней своих сослуживцев, но погиб 20 февраля 2024 года.

Алексей Викслер имел звание сержанта. Он заключил контракт с Министерством обороны России 20 июля 2022 года. Погиб 28 декабря 2024 года при выполнении боевых задач в селе Дарьино Курской области. За проявленный героизм его посмертно наградили орденом Мужества.

