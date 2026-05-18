Сыктывкарцам предложили выбрать территории для благоустройства в 2027 году

Голосование проходит на платформе госуслуг

Жителям Сыктывкара предлагают выбрать общественные территории, которые благоустроят в 2027 году. Онлайн-голосование проходит на платформе госуслуг и продлится до 12 июня. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.

На выбор горожанам представили 12 общественных территорий в разных районах столицы Коми. Среди них — скверы, тротуары и пешеходные зоны.

В перечень вошли, в частности, тротуарная зона на улице Петрозаводской, городской сквер на пересечении улиц Бабушкина и Интернациональной, парк «Славы» в Эжве, пешеходная зона по улице Ленина, а также тротуар вдоль проезда к школе №7.

Кроме того, жители могут проголосовать за благоустройство территории на перекрестке Тентюковской и Лыткина, обновление тротуара по Орджоникидзе, а также за создание и благоустройство зон отдыха и пешеходных маршрутов в разных частях города.

Итоги голосования определят, какие объекты будут благоустроены в 2027 году. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».