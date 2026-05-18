НовостиОбщество18 мая 2026 6:30

В Сыктывкаре зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

В Ухте и Сосногорске нарушений качества воздуха не выявили
На нескольких постах наблюдения в Сыктывкаре обнаружили загрязнение воздуха

В Сыктывкаре специалисты зафиксировали несколько случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Так, на посту наблюдения ПНЗ №2 зарегистрировали девять случаев превышения ПДК по взвешенным веществам, а также четыре случая превышения по формальдегиду. На ПНЗ №9 выявили четыре случая превышения нормы по взвешенным веществам, а на ПНЗ №11 — три случая превышения ПДК по формальдегиду.

В то же время в Ухте и Сосногорске превышений допустимых норм загрязняющих веществ в воздухе не обнаружили. В Воркуте специалисты зафиксировали два случая превышения ПДК по оксиду углерода.