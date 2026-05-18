В Коми после аномального тепла ожидается похолодание

В Заполярье вновь возможен снег с дождем

Аномально теплая погода, которая установилась в Коми в последние дни и дошла даже до крайних северных районов, сохранится в выходные и начале следующей недели. Однако уже к середине предпоследней рабочей недели мая жара начнет ослабевать.

По данным синоптиков, 17–18 мая влияние на погоду окажет балтийский циклон. Он принесет в республику кратковременные дожди и грозы.

Уже 19–20 мая с северным ветром в Коми начнет поступать холодный воздух с Баренцева моря. Похолодание в первую очередь затронет северные районы, после чего распространится на остальную территорию региона.

Температура воздуха понизится на 5–10 градусов. В Заполярье вновь ожидаются снег с дождем, а дневная температура составит всего +2…+7°C. В северных районах прогнозируют +8…+15°C, на юге республики будет теплее — +16…+23°C. При этом в ближайшие дни температура в Коми останется значительно выше климатической нормы — положительная аномалия составит 8–12 градусов.