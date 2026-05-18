НовостиПроисшествия18 мая 2026 6:44

В Сыктывкаре 10-летний самокатчик попал под колеса иномарки

Фото: Госавтоинспекция Коми

В воскресенье, 17 мая, в Сыктывкаре девушка на Kia Rio сбила 10-летнего ребенка, который ехал на самокате Kugoo. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 14.20. 26-летняя девушка ехала за рулем Kia по улице Мира со стороны улицы Славы в сторону Маяковского. Напротив дома №45 Мира водитель решила повернуть направо во двор. При этом иномарка сбила 10-летнего мальчика, который ехал на самокате.

В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану лба. Ребенка увезли в больницу. На владельца самоката составили материал за передачу транспортного средства несовершеннолетнему.