НовостиПроисшествия18 мая 2026 7:50

В Коми водитель сбил девятилетнего велосипедиста: его разыскивают

В Коми водитель сбил девятилетнего ребенка на велосипеде и скрылся с места ДТП
Фото: Госавтоинспекция Коми

В воскресенье, 17 мая, в Сосногорске водитель сбил ребенка на велосипеде и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Госавтоиспекции Коми.

Авария произошла в 21.50. Неизвестный водитель ехал по улице Горького со стороны улицы Зои Космодемьянской. На нерегулируемом перекрестке с Гоголя автомобиль сбил ребенка, который ехал на велосипеде. После это автомобиль уехал с места происшествия.

В результате ДТП мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины рук и ног. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. В настоящее время водителя разыскивают.