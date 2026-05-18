В Коми водитель сбил девятилетнего велосипедиста: его разыскивают

В воскресенье, 17 мая, в Сосногорске водитель сбил ребенка на велосипеде и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Госавтоиспекции Коми.

Авария произошла в 21.50. Неизвестный водитель ехал по улице Горького со стороны улицы Зои Космодемьянской. На нерегулируемом перекрестке с Гоголя автомобиль сбил ребенка, который ехал на велосипеде. После это автомобиль уехал с места происшествия.

В результате ДТП мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины рук и ног. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. В настоящее время водителя разыскивают.