Ревнивый житель Коми пытался зарубить топором односельчанина: его посадили на семь лет

В Коми ревнивый мужчина пытался зарубить топором односельчанина и сел на 7 лет

В Ижемском районе Коми 41-летнего жителя села Мохча признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в начале февраля 2026 года в деревне Гам. Мужчина пришел в гости к односельчанке, к которой был неравнодушен. Они выпивали. В какой-то момент житель Коми приревновал женщину к хозяину дома.

«Посреди ночи гость вновь пробрался в дом и, вооружившись колуном, нанес спящему хозяину несколько ударов в область головы», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что пострадавший оказал сопротивление нападавшему. Ему удалось выбить топор из рук нападавшего.

Было возбуждено уголовное дело. Житель Коми утверждал, что не собирался убивать мужчину. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.