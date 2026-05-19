Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 5:00

В ряде районов Коми ухудшатся условия рассеивания загрязнений в воздухе

Ограничения будут действовать с вечера 18 мая до утра 19 мая
Источник:kp.ru
Синоптики предупредили о слабом рассеивании загрязняющих веществ в воздухе

Синоптики предупредили о слабом рассеивании загрязняющих веществ в воздухе

С 19:00 18 мая до 08:00 19 мая в ряде районов Коми и Сыктывкаре ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

По данным синоптиков, режим НМУ прогнозируется в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах, а также в Сыктывкаре.

Такие погодные условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе из-за слабого рассеивания. В этот период предприятиям рекомендуют снизить объемы выбросов, а жителям — по возможности ограничить длительное пребывание рядом с источниками загрязнения.