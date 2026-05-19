В ряде районов Коми ухудшатся условия рассеивания загрязнений в воздухе

Синоптики предупредили о слабом рассеивании загрязняющих веществ в воздухе

С 19:00 18 мая до 08:00 19 мая в ряде районов Коми и Сыктывкаре ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

По данным синоптиков, режим НМУ прогнозируется в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах, а также в Сыктывкаре.

Такие погодные условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе из-за слабого рассеивания. В этот период предприятиям рекомендуют снизить объемы выбросов, а жителям — по возможности ограничить длительное пребывание рядом с источниками загрязнения.