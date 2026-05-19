Мальчика с внутренним кровотечением спасли в больнице Усинска

В Усинске ребенка экстренно прооперировали после тяжелой травмы

Из Усинской Центральной районной больницы выписали мальчика, который получил тяжелую травму во время игры на детской площадке.

Ребенок упал с качелей и сильно ударился животом. В результате у него произошел разрыв селезенки и началось внутреннее кровотечение. Бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу, где ему экстренно провели операцию.

Врачи хирургического центра удалили поврежденную селезенку, стабилизировали состояние пациента и перевели его в реанимацию. Позже лечение продолжилось в хирургическом отделении, где рядом с ребенком уже могла находиться мама.

Как отметили в Усинской ЦРБ, при подобных травмах счет идет на минуты, поэтому в больнице отработаны алгоритмы экстренной помощи, позволяющие быстро доставлять пациентов на операционный стол.