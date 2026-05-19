В Коми студентам аннулировали дипломы из-за взяток преподавателю

Суд лишил дипломов студентов техникума в Сосногорске после истории со взятками

В Сосногорске по инициативе прокуратуры признаны недействительными дипломы двух выпускников местного техникума, полученные с нарушением закона.

Как установила проверка, в 2023 году студенты, имея академические задолженности, передали денежное вознаграждение преподавателю, который мог закрыть долги по учебным дисциплинам и участвовал в государственной экзаменационной комиссии. Это позволило им пройти аттестацию и получить дипломы.

Уголовное преследование в отношении преподавателя и студентов прекратили из-за истечения сроков давности. Однако, как отметили в прокуратуре, это не освобождает от иных последствий, связанных с дачей взятки.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании дипломов недействительными. Суд требования удовлетворил в полном объеме. После вступления решения в силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.