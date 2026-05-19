НовостиПроисшествия19 мая 2026 7:53

В Коми опрокинулась Toyota: пострадала 52-летняя женщина

В ДТП с опрокинувшейся иномаркой в Коми пострадала 52-летняя женщина
Фото: Госавтоинспекция Коми

В понедельник, 18 мая, под Сосногорском Toyota RAV4 съехала в кювет и опрокинулась, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 10 утра. 52-летняя женщина ехала за рулем Toyota по трассе Сыктывкар – Ухта - Печора со стороны Ижмы в сторону Ухты. На 452-м километре водитель не справилась с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет, а затем опрокинулась.

В результате ДТП пострадала водитель авто. Женщина получила ушибы и ссадины головы. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Она получила права в 2003 году.