В Коми опрокинулась Toyota: пострадала 52-летняя женщина

В понедельник, 18 мая, под Сосногорском Toyota RAV4 съехала в кювет и опрокинулась, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 10 утра. 52-летняя женщина ехала за рулем Toyota по трассе Сыктывкар – Ухта - Печора со стороны Ижмы в сторону Ухты. На 452-м километре водитель не справилась с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет, а затем опрокинулась.

В результате ДТП пострадала водитель авто. Женщина получила ушибы и ссадины головы. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Она получила права в 2003 году.