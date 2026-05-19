В Коми студент пытался продать 23 грамма наркотиков: его будут судить

Пытавшийся продать 23 грамма наркотиков студент из Коми пойдет под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте 19-летнего студента обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В начале февраля 2026 года ухтинец решил заработать. Для этого горожанин устроился в нелегальный интернет-магазин и стал рядовым распространителем наркотиков. Студенту передали 10 граммов синтетического наркотика и 13 граммов гашиша. Эти вещества обвиняемый расфасовал на мелкие партии в арендованной квартире. Фигуранта задержали в тот момент, когда он оборудовал тайники с наркотиками.

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский городской суд», – говорится в сообщении.